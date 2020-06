ख़ुफ़िया चीनी संस्था संग राजीव गांधी फाउंडेशन की मिली-भगत का खुलासा

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने किया है यह अहम खुलासा. मालवीय ने बताया कि चीनी खुफिया संस्था CAIFC के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन का गठजोड़ रहा है.

अमित मालवीय ने शुक्रवार 26 जून को ट्वीट करके देश के सामने इस बात का खुलासा किया. ट्वीट से मिली जानकारी बताती है कि साल 2004-05 में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्पोरेरी स्टडीज ने अपनी गतिविधियों के दौरान चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट (CAIFC) के साथ अपनेआपको सूचीबद्ध किया है. CAIFC चीन का शासन चला रही कम्युनिस्ट पार्टी की छवि के निर्माण में, गुप्त जानकारियां एकत्रित करने और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जानी जाती है.

On the RGF website, one of the activities undertaken by the RGCIS for 2004-05 is listed as ‘China Association for International Friendly Contact’.

What does CAIFC do?

Collect intelligence, conduct propaganda and manage perception for the Communist Party of China.

HT @ajitdatta pic.twitter.com/OtQYH2Y06l

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 26, 2020