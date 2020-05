रहस्यमय आवाज से गूंज उठा बेंगलुरु, सहमे लोग बोले-क्या होने वाला है

नई दिल्लीः देश इस वक्त कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है. पूर्वी राज्यों में अम्फान कहर बरपाने आया है. इसी बीच एक और रहस्यमय घटना ने लोगों के दिल दहला दिए हैं. साल 2020 की शुरुआत ही अजीब घटनाओं से हुई है. इस साला का पांचवां महिना बीतने को आया है और अभी तक तबाही ही तबाही जारी है. जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में बुधवार दोपहर लोग तब काफी घबरा गए जब एक अजीब आवाज सारे शहर में गूंज गई.

पांच सेकेंड तक गूंजी आवाज

कर्नाटक के बेंगलुरु में इसके बाद से हैरान-परेशान वाली स्थिति है. बुधवार दोपहर को अजीबो-गरीब आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद अटकलों का बाज़ार गर्म है और अधिकारी हैरान हैं. लोगों का कहना है कि ये ऐसी आवाज थी जैसे लगा कि कोई ज़ोरदार भूकंप आया है या फिर झटका लगा है. लोगों के मुताबिक, करीब पांच सेकेंड तक आवाज़ गूंजती रही.

A booming sound was heard across Eastern Bengaluru. We are trying to ascertain the source of the sound. We have conducted searches on the ground in the Whitefield area but so far there is no damage to anything: M N Anucheth, DCP, Whitefield Division, Bengaluru #Karnataka

— ANI (@ANI) May 20, 2020