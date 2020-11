'लव जिहाद के खिलाफ बने कठोर कानून', इस सांसद ने Amit Shah को लिखा पत्र

नई दिल्ली: भारत की महान संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली श्रेष्ठ परंपराओं के खिलाफ लव जिहाद एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है. ये बात उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने UP की सत्ता संभालने के बाद कही थी. उन्होंने हाल ही में एक और तेज तर्रार बयान दिया है.

CM योगी ने कहा था कि उनकी सरकार जेहादियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों को सबक सिखाने के लिए लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाएगी. उनके इस बयान के बाद अब कई लोग लव जिहाद के खिलाफ राष्ट्रीय कानून की मांग कर रहे हैं.

भाजपा सांसद ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र

BJP MP from Madha Pradesh's Ujjain, Anil Firojiya writes a letter to Union Home Minister Amit Shah, requesting him to bring a strict law in Parliament against Love Jihad.

The letter reads, "Cases of Love Jihad are coming to light in several states almost every day now." pic.twitter.com/u9nIMtkVT4

— ANI (@ANI) November 5, 2020