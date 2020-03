सीएम कमलनाथ ने मंत्रियों से लिया इस्तीफा, क्या इस तरकीब से बचेगी सरकार

भोपालः सीएम कमलनाथ सरकार के संकट से अभी उबर नहीं पाए हैं. देश भर में होली के रंग-अबीर की तैयारी है लेकिन एमपी में सियासी धूल उड़ती दिख रही है और कांग्रेस के रंग उड़े हुए हैं. कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख देखते हुए सीएम ने सोमवार देर शाम एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी.

इस बैठक के दौरान सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और इसे स्वीकार भी कर लिया गया. दरअसल, सिंधिया खेमे के 17 विधायक बेंगलुरु पहुंच गए हैं. ऐसे में कमलनाथ सरकार की स्थिरता संकट में पड़ गई है.

थके हारे कमलनाथ ने कांग्रेस में बगावत का मामला सोनिया पर छोड़ा

भाजपा ने आज बुलाई बैठक

यही नहीं, कमलनाथ की मौजूदा राजनीतिक हालत को देखते हुए मध्य प्रदेश भाजपा ने मंगलवार शाम (आज) 6 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है. कांग्रेस में उठापटक को देखते ही भाजपा इस चांस को नहीं जाने देना चाहती. ऐसे में सामने आ रहा है कि कल भाजपा ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है.

भाजपा इस मौके को नहीं जाने देना चाहती. उधर, कमलनाथ ने कहा, 'जो लोग माफिया की मदद से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा. मेरी सबसे बड़ी ताकत विश्वास और मध्य प्रदेश के लोगों का प्यार है. मध्य प्रदेश के लोगों ने जो सरकार बनाई है मैं उसे अस्थिर करने में जुटी शक्तियों को कतई सफल नहीं होने दूंगा.

बेंगलुरु में सिंधिया के विधायकः तो क्या MP का सियासी नाटक सिंधिया का ही लिखा हुआ है

पायलट ने माना, कांग्रेस नेताओं में मतभेद

राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में मौजूदा संकट जल्द ही समाप्त हो जाएगा और नेता मतभेदों को हल करने में सक्षम होंगे. जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए राज्य को एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है.

Rajasthan Deputy Chief Minister Sachin Pilot: I am hopeful that the current crisis in MP ends soon and that leaders are able to resolve differences. The state needs a stable government in order to fulfill the promises made to the electorate. #MadhyaPradesh (File pic) pic.twitter.com/ZzNCMeAmXy

