Cyclone: जानिए दक्षिण भारत में कहां असर डालेगा Nivar ?

नई दिल्लीः बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र के चक्रवाती तूफान (Cyclonic Storm) में बदलने की आशंका है. अनुमान है कि तूफान के 25 नवम्बर को तमिलनाडु और पुडुचेरी (Tamilnadu and Puducherry) के तटों को पार करेगा. इस तूफान को 'निवार' (Cyclone Nivar) नाम दिया दिया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है. ऐसे में तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने उन मछुआरों को भी सलाह दी है जो मछली पकड़ने के लिए पहले ही बाहर निकल चुके हैं.

इन क्षेत्रों में अधिक प्रभाव

भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही एक चक्रवाती तूफान को लेकर आशंका जताई थी. विभाग के मुताबिक, बहुत गंभीर श्रेणी का चक्रवाती तूफान दक्षिण पश्चिम अरब सागर में पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने अगले 24 घंटों के दौरान इसके और तेज होने की संभावना है और यह तमिलनाडु-पुडुचेरी तट की ओर बढ़ेगा. 25 नवंबर की दोपहर को कराईकल और ममल्लापुरम को पार करने की संभावना है.

NDRF की टीम तैनात

इससे पहले दिन में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के दक्षिण पश्चिम में बढ़ने की भविष्यवाणी की थी. विभाग ने कहा था कि इसके चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 24-26 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है, साथ ही आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट और रायलसीमा में 25-27 नवंबर को बारिश होने के आसार हैं.

The well-marked low pressure over southwest Bay of Bengal is very likely to intensify further into a cyclonic storm during next 24 hrs & move towards Tamil Nadu-Puducherry coast. It's likely to cross between Karaikal & Mamallapuram by Nov 25 afternoon: S Balachandran, IMD Chennai pic.twitter.com/eWAqWSEJuo

— ANI (@ANI) November 23, 2020