CAA की आड़ अफवाह फैलाने वालों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर हुए हिंसक प्रदर्शन की जांच में दिल्ली पुलिस ने रफ्तार पकड़ ली है. पुलिस के सूत्रों ने कार्रवाई से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी है. इसके अलावा आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला.

दिल्ली पुलिस के सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर झूठी और नकली जानकारी फैलाने वाले खातों के बारे में फेसबुक और ट्विटर के साथ मामला उठा रही है. और ऐसे खातों पर कार्रवाई करने की भी प्रक्रिया में हैं.

Delhi Police Sources: We are taking up the matter with Facebook and Twitter regarding the accounts spreading false and fake information on social media.We are also in process of taking action on such accounts. https://t.co/0bID7bS7XZ

