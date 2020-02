दिल्ली में आग तो मुंबई तक फैली CAA विरोध की चिंगारी

नई दिल्लीः नागरिकता कानून के विरोध की आग में जल रही दिल्ली के साथ ही देश के कई शहरों में इसका धुआं फैलने की आशंका है. कुछ जगहों से लोगों के जुटने और विरोध करने की बात सामने आई है. इसके लिए कई शहर अलर्ट मोड पर हैं. दिल्ली से सटे गुरुग्राम, अलीगढ़ के अलावा मुंबई में भी इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन सतर्क है.

Mumbai: Police have detained the protesters who had gathered at Marine Drive to protest against yesterday's violence in Delhi. #Maharashtra https://t.co/Hru703lwJg pic.twitter.com/bUxtUoyLDr — ANI (@ANI) February 24, 2020

सीएए के खिलाफ दिल्ली में हुई हिंसा के विरोध में मुंबई में लोग प्रदर्शन के लिए मरीन ड्राइव पर जुटने लगे थे. हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है.

मरीन ड्राइव पर जुटे थे लोग, हिरासत में लिए गए

मुंबई के डीसीपी जोन 1 संग्राम सिंह ने कहा कि मुंबई में प्रदर्शन के लिए आजाद मैदान पहले से ही निर्धारित जगह है. उन्होंने बताया कि कई लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने लगे थे. हमने उन्हें वहां जाने से रोका था. इसके बाद वे सभी मरीन ड्राइव की ओर चले गए.

Sangram Singh Nishandar, DCP Zone 1: Azad Maidan is designated place in Mumbai for holding protests. Despite that some people were going to Gateway of India, when we stopped them,they gathered at Marine Drive. It was causing inconvenience to locals,they were peacefully dispersed. https://t.co/JOJxyIoHd8 pic.twitter.com/ADFr7anO25 — ANI (@ANI) February 24, 2020

फिलहाल लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन पुलिस सतर्क है. लोगों को असुविधा न हो इसके लिए ध्यान दिया जा रहा है.

गुरुग्राम में भी पुलिस अलर्ट

राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी पुलिस अलर्ट पर है. दिल्ली से सटे होने के कारण और मिली-जुली आबादी के कारण यहां जल्दी ही स्थिति बिगड़ने के आसार होते हैं. साइबर सिटी में हाई अलर्ट जारी है. हर तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की ओर से पैनी निगाह रखी जा रही है. पुलिस की तमाम टीमें सोशल मीडिया के साथ-साथ लोगों पर नजर बनाए हुए है.

पुलिस का खुफिया विभाग तमाम संगठनों के साथ-साथ असामाजिक तत्वों की हरकतों पर पैनी नजर रखे हुए है. इसके अलावा गुरुग्राम से सटे मेवात की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

अलीगढ़ में इंटरनेट आज रात तक बंद

दिल्ली के बाद CAA के विरोध की आवाज अलीगढ़ से तेजी से उठती रही है. यहां पहले भी बवाल हुए हैं. जामिया-जेएनयू की तरह यहां AMU का संवेदनशील इलाका है. सीएए के खिलाफ कई हिंसक प्रदर्शनों का गवाह बन चुके अलीगढ़ में हिंसा की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है. शहर में शांति और कानून-व्यवस्था को देखते हुए अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने मंगलवार आधी रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है.

40 नामजद मुकदमे दर्ज

CAA के खिलाफ अलीगढ़ में बवाल मचा हुआ है. 40 नामजद समेत करीब 350 अज्ञात बलवाइयों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है. पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में मुकदमा दर्ज किया है. शहर कोतवाली, थाना देहली गेट और थाना सिविल लाइन में बवलाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. शहर कोतवाली इलाके में बवालियों ने पथराव किया और फायरिंग भी की थी.

SSP Aligarh Muniraj on yesterday's stone pelting at police vehicles in Aligarh: The situation is under control. 4-5 locals and a few police personnel received minor injuries. We appeal to the people to not believe in rumours. Around 50 people have been identified. pic.twitter.com/bJblLDXxon — ANI UP (@ANINewsUP) February 24, 2020

जबकि थाना देहली गेट इलाके के मंदिर पर पथराव मामले मुकदमा दर्ज किया गया. थाना सिविल लाइन इलाके के पुरानी चुंगी पर रोड जाम करने के मामले में प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया. इन क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.