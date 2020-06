बोले गृहमंत्री शाह- डिप्टी सीएम के अनुमान ने दिल्ली वालों को डराया

नई दिल्लीः कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले में राजधानी दिल्ली की स्थिति को परेशानी में डाल दिया है. हर दिन रिकॉर्ड मामले सामने आने से लोगों में डर बढ़ने लगा है. संकट के इस दौर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में पक्ष जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर भय और भ्रम फैलाया गया.

सिसोदिया के बयान पर की टिप्पणी

एक मीडिया इंटरव्यू में गृहमंत्री शाह ने दिल्ली में कोरोना के मामलों को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथन से असहमति जताई है. उन्होंने कहा कि जून के दूसरे सप्ताह के आसपास, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 31 जुलाई अंत तक 5.50 लाख लोग वायरस से संक्रमित हो जाएंगे.

#WATCH Let me make it clear. Under PM Modi's leadership, India is going to win both the battles: Home Minister Amit Shah to ANI on the fight against #COVID19 and the tensions on the Line of Actual Control in Eastern Ladakh pic.twitter.com/FBvkXZ9olZ

