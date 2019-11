इमरान की एक मुश्किल हल, छह महीने तक बढ़ा जनरल बाजवा का कार्यकाल

नई दिल्लीः चारों तरफ से घिरे पाक पीएम को एक फिलहाल एक मोर्चे पर राहत मिल गई है. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सेना प्रमुख जनरल बाजवा का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, सेना प्रमुख के तौर पर जनरल बाजवा की वर्तमान नियुक्ति छह महीने तक रहेगी. नया कानून बनने के बाद उनका आगे का कार्यकाल तय होगा. इमरान खान को आर्मी एक्ट में संशोधन करना होगा और फिर इसे संसद से मंजूरी मिल जाएगी. इसके बाद इमरान खान के पास अधिकार होगा कि वह सेना प्रमुख के कार्यकाल बढ़ाए जाने का नोटिस जारी करें. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पाक पीएम ने ट्वीट कर खुशी जताई है.

आपातकाल की बन रही थी स्थिति

इन छह महीनों में इमरान खान की सरकार सेना प्रमुख के कार्यकाल बढ़ाए जाने पर संसद में नया नियम बनाएगी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस मियां मजहर आलम खान और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की बेंच ने यह फैसला सुनाया.

सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चले जाने से पाकिस्तान के लिए यह सबसे मुश्किल दौर था. मुल्क में आपातकाल की स्थिति बन रही थी. सेना प्रमुख से क़मर जावेद बाजवा के तीन साल का कार्यकाल 29 नवंबर को यानी आज खत्म होने वाला था लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तीन साल के लिए पहले ही बढ़ा दिया था.

पीएम इमरान खान ने जताई खुशी

इमरान खान ने ट्वीट कर कहा, 23 साल पहले हमारी पार्टी ने पहली बार स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के राज की वकालत की थी. 2007 में पीटीआई ने न्यायपालिका की स्वंतत्रता के लिए आंदोलन शुरू किया था और मैं इसके लिए जेल भी गया था. जस्टिस खोसा के प्रति मेरे मन में अपार आदर है. वह पाकिस्तान के बेहतरीन कानूनविद हैं. कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खोसा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच तीन दिनों से सुनवाई कर रही थी.

कई लोगों को आशंका थी कि कहीं इमरान खान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द न कर दे. इमरान ख़ान की सरकार भी इसे लेकर पसोपेश में थी. सुनवाई के दौरान ही कैबिनेट की आपातकालीन बैठक हुई थी और कानून मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया था. कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तीफे के बाद जनरल बाजवा के कार्यकाल बढ़ाए जाने के पक्ष में तर्क रखा.

For the record, 23 yrs ago we were the first Party to advocate an independent Judiciary and Rule of Law. In 2007, PTI was in the forefront of the Movement for Independence of the Judiciary & I was jailed for it.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 28, 2019