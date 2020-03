थके हारे कमलनाथ ने कांग्रेस में बगावत का मामला सोनिया पर छोड़ा

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात तो कर ली. लेकिन उनके हाव भाव में पहले की तरह आत्मविश्वास का अभाव दिखाई दिया.

सोनिया शरणं गच्छामि

कमलनाथ पूरी तरह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के शरणागत होते हुए दिखाई दिए. सोनिया से मुलाकात के बाद निकले कमलनाथ ने समाचार एजेन्सी एएनआई को बताया कि 'मैंने कांग्रेस की अंतरिक अध्यक्ष से वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा की, उनके मार्गदर्शन का मैं पालन करूंगा.' जब संवाददाताओं ने कमलनाथ से गायब विधायकों के बारे में प्रश्न किया तो उनका कहना था कि 'सब वापस आकर कहते हैं हम तीर्थ यात्रा में गए थे'.

कमलनाथ ने सोनिया गांधी के सामने सरेंडर करने की बात कहकर यह साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश का मामला अब उनसे संभल नहीं रहा है. प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की समस्या से निपटना उनके बस के बाहर हो गया है.

Madhya Pradesh CM Kamal Nath on his meeting with Congress Interim President Sonia Gandhi: I discussed with her the current political situation. I will follow her suggestions. pic.twitter.com/TVOLmMQ5uP

कमलनाथ से खफा ज्योतिरादित्य भी दिल्ली में

उधर कमलनाथ के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुके और मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान संकट के कथित सूत्रधार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली में ही हैं. जिनसे मिलने के लिए उनके खेमे के विधायक भी दिल्ली आ रहे हैं. इन विधायकों में पिछले 5 दिनों से गायब रघुराज कंसाना भी हैं.

कई और विधायक हो गए हैं लापता

कमलनाथ की मुश्किल ये है कि दिग्विजय सिंह की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी सरकार का संकट टलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. बताया जा रहा है कि कई और कांग्रेस विधायक रविवार की रात से लापता हो गए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि विधायक ओपीएस भदौरिया, जसवंत जाटव के फोन बंद हैं. विधायक इमरती देवी ग्वालियर में हैं. खबर है कि कई विधायकों ने अपने सरकारी सुरक्षा कर्मी भी वापस कर दिए हैं. ताकि उनकी आवाजाही की खबरें लीक न हो सकें.

कमलनाथ से सौदेबाजी में जुटे विधायक

कमलनाथ के सामने अपनी सरकार बचाने की मजबूरी है. जिसका फायदा उठाने के लिए कई विधायक उनसे तगड़ी सौदेबाजी कर रहे हैं. सरकार के साथ शामिल एक निर्दलीय विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा तो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे सबसे अहम पद गृहमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं. उन्होंने बयान दिया है कि 'बहुत जल्द ही, शायद होली के अगले दिन ही ऐसा हो जाएगा. मैं गृह मंत्रालय विभाग पाना चाहूंगा लेकिन अभी इस बारे में मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा नहीं किया है.'

Madhya Pradesh Independent MLA Surendra Singh Shera on being asked about his prospects of becoming a Minister: Very soon, may be the day after Holi. I would like to get Home portfolio but have not discussed about it with CM (Kamal Nath) yet. pic.twitter.com/e2xWbA6R6P

— ANI (@ANI) March 9, 2020