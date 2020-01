देश को सियाचीन जीत का गौरव दिलाने वाले ले.जनरल हून का निधन

नई दिल्ली: सियाचीन पर साल 1984 में पाकिस्तान ने अवैध रुप से कब्जा कर लिया था. जिसे छुड़ाने के लिए सेना ने ‘ऑपरेशन मेघदूत’ चलाया था. इस अभियान की अगुवाई करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) प्रेम नाथ हून का मंगलवार को निधन हो गया.

पीएम ने जताया शोक

प्रधानमंत्री मोदी ने उनके देहांत पर गहरा शोक प्रकट करते हुए संदेश दिया कि ‘‘लेफ्टिनेंट जनरल पी एन हून (सेवानिवृत) के निधन से काफी दुखी हूं. उन्होंने पूरे समर्पण के साथ भारत की सेवा की और हमारे देश को मजबूत एवं अधिक सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार एवं मित्रों के साथ है.

Extremely saddened by the passing away of Lt Gen PN Hoon (retd). He served India with utmost dedication and contributed significantly towards making our nation stronger and more secure. My thoughts are with his family and friends in this sad hour. Om Shanti.

