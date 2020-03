महाराष्ट्र में कोरोना से लड़ने के लिए काटी जा रही है सैलेरी

मुंबई: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम व फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार ने कोरोना से लड़ने के लिए बड़ी घोषणा की है. अजीत पवार ने साफ किया कि महाराष्ट्र के सभी MLAs-MLCs के समेत CM की 60 प्रतिशत मार्च की सैलेरी काटी जाएगी.

Salaries of Grade A and B officers will be deducted by 50% and that of Grade C employees, by 25%. No deduction in the salary of Grade D employees: Maharashtra Deputy CM and state Finance Minister Ajit Pawar #Coronavirus https://t.co/lT02KFzoAT

— ANI (@ANI) March 31, 2020