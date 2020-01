रावण की लंका में होगी माता सीता की पूजा, एमपी सरकार बनवाएगी मंदिर

भोपालः श्रीलंका में भव्य माता सीता मंदिर बनाने की कवायद शुरू हो गई है. सोमवार को मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने श्रीलंका के अधिकारियों से इस संबंध में बात की. एक बैठक में लिए गए निर्णय में यह तय किया गया कि मंदिर निर्माण के लिए मध्यप्रदेश और श्रीलंका के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी. सीएम ने जल्दी ही इसके लिए वर्कड्राफ्ट बनाए जाने के निर्दश दिए. इस दौरान सांची में बौद्ध संग्रहालय, अध्ययन और प्रशिक्षण केंद्र बनाने पर भी चर्चा हुई. बैठक में महाबौद्धी सोसायटी अध्यक्ष बनागला उपतिसा भी उपस्थित थे.

जल्द बनाई जाएगी समिति

सीएम कमलनाथ ने कहा कि श्रीलंका में सीता मंदिर के भव्य निर्माण के लिए जल्द ही एक समिति बनाएं, जिसमें मध्यप्रदेश एवं श्रीलंका सरकार के अधिकारियों के साथ महाबौद्धी सोसायटी के सदस्य भी शामिल हों. यह समिति मंदिर निर्माण के कार्यों पर सतत निगरानी रखेगी, जिससे समय सीमा में मंदिर का निर्माण हो सके. उन्होंने कहा कि मंदिर के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाए और इसके लिए इसी वित्तीय वर्ष में आवश्यक धन राशि भी उपलब्ध करवाई जाए, जिससे मंदिर का निर्माण जल्दी हो सके.

Madhya Pradesh CM Kamal Nath: We have the proposal of building a temple of Sita ji in Sri Lanka. I held a meeting for the same in Bhopal, with swami ji from Sri Lanka. A design for the temple is being worked upon, so that the construction work begins soon. https://t.co/JIkXesocAQ pic.twitter.com/GYmXM8gbwG

— ANI (@ANI) January 28, 2020