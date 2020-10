RSS के विजयदशमी उत्सव में Mohan Bhagvat ने चीन समेत इन मुद्दों पर रखे बेबाक विचार

नागपुर: रावण वध के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले दशहरा यानी विजयदशमी के इस महान त्यौहार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे जोश, उत्साह और गरिमा के साथ मनाता है. हर वर्ष सरसंघचालक मोहन भागवत स्वयंसेवकों को संबोधित करते हैं.

विजयादशमी और स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने आज के अपने ओजस्वी भाषण में उन सभी शक्तियों को चेतावनी दी भारत की अखंडता, गरिमा और संप्रभुता पर चोट करने की साजिश करती हैं. हिंदुस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर बैठे दुश्मनों को भी आगाह किया.

चीन पर बरसे सरसंघचालक

The entire world has witnessed how China is encroaching into India's territory. Everyone is aware of China's expansionist behaviour. China is fighting with many countries-Taiwan, Vietnam, U.S, Japan & India. But India's response has made China nervous: RSS Chief Mohan Bhagwat https://t.co/rqDZtBROlT pic.twitter.com/4MFzkzkV7M

मोहन भागवत ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हम शांत हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम दुर्बल हैं. अब चीन को भी इस बात को एहसास तो हो ही गया होगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद लापरवाह हो जाएंगे. ऐसे खतरों पर नजर बनाए रखनी होगी.

उन्होंने देश के दुश्मन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत का शासन, प्रशासन, सेना तथा जनता सभी ने इस आक्रमण के सामने अड़ कर, खड़े होकर अपने स्वाभिमान, दृढ़ निश्चय व वीरता का उज्ज्वल परिचय दिया. इससे चीन को अनपेक्षित धक्का लगा है. इस परिस्थिति में हमें सजग होकर दृढ़ रहना पड़ेगा.

कोरोना को भी परास्त करेगा भारत- मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारा भारत संकट की इस परिस्थिति में अधिक अच्छे प्रकार से खड़ा हुआ दिखाई देता है. भारत में इस महामारी की विनाशकता का प्रभाव बाकी देशों से कम दिखाई दे रहा है, इसके कुछ कारण हैं. भारत में कोरोना (Coronavirus) से नुकसान कम है. उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कई विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी.

राम मंदिर निर्माण पर भी बोले संघ प्रमुख

विजयदशमी संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर को लेकर कहा कि 9 नवंबर को श्रीरामजन्मभूमि के मामले में अपना असंदिग्ध निर्णय देकर सर्वोच्च न्यायालय ने इतिहास बनाया. भारतीय जनता ने इस निर्णय को संयम और समझदारी का परिचय देते हुए स्वीकार किया. राम मंदिर निर्माण भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.

CAA doesn't oppose any specific religious community. Yet few protested against this law & misguided our Muslim brothers by their false propaganda that this law was brought for restricting the Muslim population. So, due to this, there were further protests: RSS Chief Mohan Bhagwat https://t.co/C01b748j9C pic.twitter.com/pctEtIy1ut

