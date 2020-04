बुधवार सुबह तक राजस्थान में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं

जयपुर: कोरोना की चपेट में पूरा देश आ चुका है. कोरोना मामलों में अचानक से उछाल आ गया है. पूरे देश में कोरोना मामलों की संख्या करीब 1600 से पार हो चुकी है और 52 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं. कोरोना से ग्रसित राज्यों में राजस्थान भी इसकी मार झेल रहा है. पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी. लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है.

भयावह रूप लेता जा रहा है कोरोना, संक्रमितों की संख्या हुई 1600 के पार.

प्रदेश के लिए राहत की खबर

No new case of #COVID19 in Rajasthan, as of 9 am today, total positive cases in the state still stands at 93 (including 2 Italians & 17 evacuees from Iran). Out of those 93 people, 14 tested negative later while 5 have been discharged: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/ptwU4YfUwZ

— ANI (@ANI) April 1, 2020