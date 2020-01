नोबेल विजेता ने मजबूत विपक्ष को बताया जरूरी, अर्थव्यवस्था में सुधार के दिए संकेत

जयपुर: नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने एक बार भारत के विपक्ष को कमजोर बताया है. उनका सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ था. नोबेल विजेता ने कहा कि अच्छे शासन के लिए जरूरी है कि विपक्ष की भूमिका मजबूत हो, इससे सरकार पर अच्छे काम के लिए दबाव बनाया जा सकता है. जब विपक्ष बिखरा हुआ और कमजोर होगा, तब ऐसे हालात में सरकार सोच सकती है कि वह कुछ भी कर सकती है. लोकतंत्र मजबूत विपक्ष की अपेक्षा रखता है. अभिजीत बनर्जी जेएलएफ के सत्र में पहुंचे थे.

गरीबी में आई है कमी

उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर भी अपनी राय रखी. कहा कि पिछले 30 सालों में भारत में गरीबी में भारी कमी आई है. 1990 में गरीबी 1990 में गरीबी 40 फीसदी थी, और अब, यह 20 फीसदी से भी कम है. उन्होंने कहा कि जब से जनसंख्या बढ़ी है, यहां गरीब लोगों की संख्या में भारी कमी आई है. भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा, गरीबी कैंसर की तरह है और इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं.

