पाकिस्तान दिखा ही देता है 'औकात', इमरान के मंत्री ने दिल्ली दंगे पर की 'फसादी बात'

नई दिल्ली: देश में चुनाव हो, दिल्ली में चुनाव हो या फिर किसी कानून पर जनता का असंतोष, पाकिस्तान बिना बुलाए मेहमान की तरह हर बात पर अपनी टांग अड़ाता है. सूत्रों के मुताबिक ख़बर तो ये है कि दिल्ली में हुई हिंसा के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं. दंगे का पूरा जाल पाकिस्तान में ही बुना गया है.

पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने दिल्ली दंगे पर एक ट्वीट किया. फवाद हुसैन ने लिखा कि मोदी सरकार दिल्ली दंगे के लिए ज़िम्मेदार है. मोदी सरकार दुनिया में फैले कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है. इमरान खान ने भी दिल्ली दंगे को लेकर भड़काऊ ट्वीट किया था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भड़काऊ वीडियो वायरल कर रही है.

दिल्ली में हुई हिंसा में 38 लोगों की जान चली गई, दिल्ली के 38 घरों में मातम है. किसी का बेटा चला गया तो किसी का भाई. किसी का बुढ़ापा बेसहारा चला गया, तो किसी का कारोबार उजड़ गया. जिंदगी भर की कमाई लुट गई. तो किसी का आशियाना खाक हो गया. दिल्ली दंगे की साज़िश रचने वाले अब तक सक्रिय हैं. सोशल मीडिया के ज़रिए जहर उगल रहे हैं.

पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट कर लिखा कि 'दिल्ली में हो रहे दंगे की वास्तविक जिम्मेदारी विश्व और भारत के धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व पर है जिन्होंने ऐसे समय में खामोशी को चुना. कोई भी समझदार ये भविष्यवाणी कर सकता था कि #ModiMadness ll की मार गहरी होगी और #CoronavirusOutbreak की तुलना में कहीं ज़्यादा विनाशकारी होगा'

Real responsibility of #DelhiMassacre lies on the World and Secular leadership of India they all opted to stay mum during all these times when any sane mind could have predicted that #ModiMadness ll penetrate deep and it ll be far more destructive than #CoronavirusOutbreak https://t.co/MADqO6oDaT

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) February 27, 2020