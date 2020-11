PM Modi ने मिर्जापुर और सोनभद्र को जल परियोजना की दी सौगात

नई दिल्लीः PM Modi ने रविवार को जल परियोजनाओं का शिलान्यास किया. 32 ग्रामीण पाइप जल परियोजनाएं सोनभद्र और मिर्जापुर की प्यास बुझाएंगी. PM Modi ने पहले ही खुद ट्वीट करके इस शिलान्यास कार्यक्रम की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि आज रविवार का दिन सोनभद्र और विन्ध्यवासियों के लिए खास है. ठीक दोपहर को PM Modi ने परियोजना का शिलान्यास कर दिया.

41 लाख लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल

जानकारी के मुताबिक, PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया. CM योगी आदित्यनाथ सोनभद्र से इस आयोजन में शामिल हुए. लगभग 5500 करोड़ की लागत की इन योजनाओं से 41 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा.

पेयजल को लेकर समस्या झेल रहे विंध्य क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना के शुरू होने से काफी लाभ होगा.

रहीम दास के दोहे का किया उल्लेख

परियोनाओं के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने इस पवित्र और धार्मिक क्षेत्र की महिमा का बखान किया. उन्होंने इसके वर्णन के लिए कविवर रहीम के दोहे का सहारा लिया और कहा कि विंध्य पर्वत का ये विस्तार पुरातन काल से ही विश्वास, पवित्रता, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है. रहीमदास जी ने भी कहा- "जा पर विपदा परत है, सो आवत एहिं देस".

It's been over a yr of 'Har Ghar Jal' scheme. Over 2.60 cr families provided access to clean drinking water through taps at their homes. Projects started today will further speed it up: PM at foundation stone laying event of drinking water supply projects in Mirzapur, Sonbhadra pic.twitter.com/36uXOirwIv

