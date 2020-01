शाहीन बाग में बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा जहर! बाल आयोग ने लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली: कहते हैं मासूम बच्चों को जिस स्वरुप में ढ़ाला जाता है वो उसी तरह का आकार ले लेते हैं. इसलिए बच्चों को बचपन में बुरी आदतों से दूर रखा जाता है जिससे वो अच्छी बातें सीख कर समाज में सार्थक योगदान कर सकें. लेकिन कई जगहों पर बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है.

दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 38 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है. लेकिन इस विरोध में बड़ों के साथ साथ वो मासूम भी प्रदर्शन कर रहे हैं. जिन्हें न तो इस कानून के बारे में समझ है और न ही उन्हें प्रदर्शन की समझ है.

इस प्रदर्शन में शामिल कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर इस प्रदर्शन में आ रहे हैं. ऐसे बच्चों के दिमाग में जहरीली बातें भरी जा रही है उन्हें अपने देश की व्यवस्था और प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काया जा रहा है. ऐसे बच्चों के बारे में रिपोर्ट में दिखाया है ऐसे में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने ऐसे बच्चों की काउंसलिंग कराने के लिए दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जिला अधिकारी को पत्र लिखा है.

''हमें शिकायत मिली है कि बच्चों के दिमाग में बड़ों ने यह घर कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनसे नागरिकता का दस्तावेज मांगेगे और अगर वे दस्तावेज नहीं दिखा सके तो उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, जहां उन्हें खाना पानी तक नहीं मिल सकेगा.''

''ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे अफवाहों या गलतफहमी के शिकार हैं इसकी वजह से बच्चे मानसिक आघात से पीड़ित हो सकते हैं. इन बच्चों की पहचान की जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए और जरुरत पड़े तो उनके अभिभावक की भी काउंसलिंग की जाए. इस संबंध में 10 दिनों के भीतर कमीशन को रिपोर्ट भेजी जाए.''

अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है.

SHAMELESS How #ShaheenBagh Protestors are EXPLOITING innocent kids. This little Boy when asked what he wants said "Main Azaadi Bolunga. Mujhe Shaheen Bagh se Azaadi Chahiye" BUT then they dragged him away & tutored him to say Azadi from NRC CAA pic.twitter.com/pC8HAPsvlF

