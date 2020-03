पेंटिंग और भ्रष्टाचार का क्या कनेक्शन है, प्रियंका गांधी के पहले ममता पर भी लगे थे आरोप

नई दिल्ली: भ्रष्टाचार और पेंटिंग का कनेक्शन बड़ा गहरा दिखाई देता है. जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की बात आती है. वहां पर पेंटिंग का जिक्र अचानक होने लगता है. ताजा मामला यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर का है. जिसने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 करोड़ में पेंटिंग खरीदी.

प्रियंका ने बेची घोटाले के आरोपी राणा कपूर को पेंटिंग

प्रियंका गांधी वाड्रा ने राणा कपूर को पेंटिंग क्या बेची. चारो तरफ हंगामा मच गया है. इसे लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्विट करके कहा है कि 'भारत में होने वाली प्रत्येक वित्तीय गड़बड़ियों के तार गांधी परिवार से ही जुड़ते हैं. यह चाहे भगोड़े माल्या का मामला हो, जो सोनिया गांधी के टिकटों को अपग्रेड करवाते थे और मनमोहन सिंह तथा तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम तक पहुंच थी. राहुल गांधी ने डिफाल्टर नीरव मोदी की ज्वेलरी शाप का उद्घाटन किया था और राणा कपूर ने प्रियंका गांधी वाड्रा की पेंटिंग खरीदी है.'

Every financial crime in India has deep link with the Gandhis. Mallya used to send flight upgrade tickets to Sonia Gandhi. Had access to MMS and PC. Is absconding. Rahul inaugurated Nirav Modi’s bridal jewellery collection, he defaulted. Rana bought Priyanka Vadra’s paintings... pic.twitter.com/qdN3hjnTWG

गांधी परिवार पर संबित पात्रा के आरोप

उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक फनी पेंटिंग का चित्र लगाकर गांधी परिवार को निशाने पर लिया है. यही वो पेंटिंग है ना? इस पेंटिंग में एक महिला टेबल के नीचे पैसे और फाइल की लेनदेन करती दिख रही है.

हालांकि कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है. उसका कहना है कि पेंटिंग बेचने के पैसे चेक से दिए गए थे. जिसका आयकर ब्यौरा भी दिया गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर उल्टा ये आरोप लगाया है कि आरोपी राणा कपूर ने भाजपा नेताओं के कार्यक्रम स्पांसर किए थे.

Under the Modi regime, Yes Bank had lost the luxury of under-reporting losses and inflating profits, unlike the Congress-led UPA era, when it had a dream run and went about flouting every rule in the rule book. Read this detailed piece by @Sanju_Verma_ ... https://t.co/lZhl9G7ShA

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 9, 2020