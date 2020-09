China Tension: संसद में रक्षामंत्री, 'चीन ने जमीन पर किया अवैध कब्जा, तनाव बरकरार

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीसीजी तनातनी अब भी बरकरार है. दोनों देशों के बीच गतिरोध चरम पर है. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के मुद्दे पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने आज संसद में बयान दिया. उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि चीन ने भारत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है.

चीन ने किया अवैध कब्जा: राजनाथ सिंह

Troops are accordingly being provisioned with suitable clothing, habitat & required defence wherewithal. They are capable of serving at forbidding altitudes with scarce oxygen & in extremely cold temperatures, something that they've done over last many years on Siachen &Kargi: RM https://t.co/mK5SUvFtEi pic.twitter.com/vQBBP2fvPt

