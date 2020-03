भाजपा में आते ही व्यस्त हुए सिंधिया, जानिए उन्होंने क्या-क्या किया

भोपालः मध्य प्रदेश में सियासी बदलाव अब तस्वीरों और पोस्टरों में भी नजर आने लगा है. कांग्रेस का दामन छोड़ कमल थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर-बैनर अब बदलने लगे हैं. मेहगांव से कांग्रेस विधायक ओपीएस भदौरिया के समर्थकों ने कांग्रेस के पोस्टर को ढकते हुए नए पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं.

नए पोस्टर में सिंधिया की तस्वीर भाजपा परिवार और कमल के फूल के साथ है. भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज भोपाल में जोरदार स्वागत होगा है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के स्वागत की काफी तैयारियां की हैं, शहर को पोस्टरों से सजाया गया है.

एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो

आज दोपहर करीब तीन बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचेंगे, यहां एयरपोर्ट से उनका काफिला भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेगा. इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे. बुधवार को ज्योतिरादित्य ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की थी.

ऐसे में वह भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचेंगे. बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान ने भी ज्योतिरादित्य का पार्टी में स्वागत किया. शिवराज ने ट्वीट किया कि स्वागत है महाराज, साथ है शिवराज. जिसके बाद सिंधिया ने भी उनके साथ काम करने की खुशी जताई.

कमलनाथ सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

ज्योतिरादित्य के इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में कई स्तर के नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया और वह शुक्रवार को अपना नामांकन भरेंगे. भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा.

सिंधिया ने कहा कि 2018 में जिन वादों के साथ सरकार बनाई गई थी, उन्हें पूरा नहीं किया गया है. इसी के साथ अब कांग्रेस में नए नेतृत्व को स्वीकारा नहीं जा रहा है.

भाजपा ने जारी की राज्यसभा की लिस्ट

बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की गई थी. इसमें कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी पक्का कर दिया गया. सिंधिया शुक्रवार को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन कर सकते हैं. मध्य प्रदेश में 26 मार्च को तीन सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस-बीजेपी में आर-पार की जंग चल रही है.

पोस्टर पर गिराई स्याही

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिंधिया के स्वागत की काफी तैयारियां की हैं, शहर को पोस्टरों से सजाया गया है. लेकिन भोपाल में लगे इन्हीं पोस्टरों पर स्याही गिरा दी गई है.

Madhya Pradesh: Ink thrown on the picture of BJP leader #JyotiradityaScindia on a poster put up near Polytechnic Chouraha in Bhopal and a part of the poster torn. He is arriving in Bhopal today. pic.twitter.com/iBQYCh7vF2 — ANI (@ANI) March 12, 2020

गुरुवार को सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है कि भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास लगे पोस्टरों को फाड़ दिया गया और जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर लगी है उसपर स्याही फेंक दी गई.

खानदानों की जंग का नतीजा है सिंधिया का निष्कासन, नकुल-जयवर्धन का रास्ता साफ

गृहमंत्री और रक्षा मंत्री से मिले सिंधिया

मध्य प्रदेश जाने से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. सिंधिया यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले.

Met Shri @JM_Scindia ji. I am sure his induction into the party will further strengthen BJP’s resolve to serve the people of Madhya Pradesh. pic.twitter.com/jrxAAWrjyl — Amit Shah (@AmitShah) March 12, 2020

पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये पहली औपचारिक मुलाकात थी. गुरुवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की.

Met with Shri Jyotiraditya Scindia today. I welcome him to the BJP. His joining will help in further strengthening the party. I extend my best wishes to him in all his endeavours. @JM_Scindia pic.twitter.com/84nxoX71Ws — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 12, 2020

मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके भाजपा में आने से मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने में पार्टी और भी मजबूत होगी. अमित शाह से पहले उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी औपचारिक मुलाकात की.