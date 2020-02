मौजपुर में फिर पत्थरबाजी, हिंसा जारी, मौत से जूझ रहे हैं शाहदरा डीएसपी

नई दिल्लीः CAA को लेकर दिल्ली में रविवार को शुरू हुई हिंसा मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी है. जानकारी के अनुसार बलवाई अल सुबह एक बार फिर सड़क पर उतर आए और पत्थर बाजी करने लगे. मौजपुर में प्रदर्शनकारी मुंह पर कपड़ा बांधकर पथराव करते नजर आए हैं और उन्होंने दो वाहनों के आग के हवाले भी कर दिया है. जाफराबाद में भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण है. वहीं अस्पताल में भर्ती शाहदरा DSP की हालत अभी गंभीर है.

हिंसक प्रदर्शन की वजह से जाफराबाद में ट्रैफिक ठप हो गया है और स्कूल बंद किए जाने की सूचना मिल रही है. वहीं करावल नगर से भी आगजनी की खबरें आ रही हैं.

पूर्वोत्तर दिल्ली के इलाकों में खूनी संघर्ष जारी

ब्रह्मपुरी में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पथराव कर रहे हैं. स्थिति काबू से बाहर होते देख सोमवार शाम गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी औेर हिंसा पर काबू पाने के लिए कहा था. सोमवार को चांद बाग से लेकर जाफराबाद तक पूर्वोत्तर दिल्ली के इलाकों में खूनी संघर्ष हुआ था. रविवार से जगह जगह शुरू हुआ ये हिंसक प्रदर्शन इससे पहले हुए प्रदर्शनों से काफी अलग है.

इस बार प्रदर्शन ने सीधे तौर पर सांप्रदायिक रंग ले लिया है. ऐसे में पुलिस भी बलवाइयों का सीधा शिकार बन रही है.

रात भर में 45 आगजनी की घटनाएं हुईं

नफरत की यह आग कितनी भयंकर है इसका अंदाजा इस बयान से लगाया जा सकता है. अग्नि शमन विभाग की ओर से बताया गया है कि उन्हें रात भर आग लगने की 45 घटनाओं के लिए कॉल मिली थी, बलवाइयों ने गोकुलपुरी में पूरा टायर मार्केट फूंक दिया था. 15 दमकल वाहनों को भेजकर इस आग को काबू किया गया. इसके अलावा रात भऱ दुकान, गाड़ियां, छिटपुट आगजनी की घटनाएं होती रही हैं.

मौजपुर में सुबह भी माहौल बिगड़ने की सूचना मिली है. इसके बाद अग्निशमन वाहन और दल अलर्ट पर हैं. ब्रह्मपुरी इलाके में भी दुकान जलाए जाने की घटना सामने आ रही है.

अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं शाहदरा डीसीपी

शाहदरा के डीएसपी अमित शर्मा जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिन्हें दंगाइयों ने चांद बाग इलाके में घेर कर बुरी तरह पीटा है. घायलों में 10 से अधिक तो पुलिसवाले हैं. इसके अलावा 60 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है.

Delhi: Shahdara DCP Amit Sharma, who was injured during clashes between two groups in Gokulpuri yesterday, is now conscious. He underwent a surgery last night at a hospital and his CT Scan was done this morning. He is safe and out of danger. https://t.co/PGnqb5R6BO pic.twitter.com/bm9JnmkiAX

— ANI (@ANI) February 25, 2020