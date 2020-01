कुछ लोग दुष्कर्मियों के समर्थन से रोजी-रोटी कमाते हैंः निर्भया की मां

नई दिल्लीः निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की टिप्पणी आने के बाद पीड़िता मां ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने नाराजगी भरे अंदाज में सवाल किया है कि मुझे ऐसा सुझाव देने वाली इंदिरा होती कौन हैं? इसके पहले उन्होंने सजा में लगातार हो रही देरी को लेकर भी निराशा जताई थी. उन्होंने कहा था कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि जहां दोषियों की सुनी जाती है और पीड़ितों को तारीख पर तारीख दी जाती है. पीड़िता मां ने दो टूक कहा कि वह अपनी बेटी को गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करेंगी.

इंदिरा जयसिंह पर बरसीं निर्भया की मां

सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह की ओर से माफी देने के सुझाव पर निर्भया की मां ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, पूरा देश दोषियों को फांसी चाहता है. उनके जैसे लोगों की वजह से ही रेप पीड़िताओं के साथ न्याय नहीं हो पाता. उन्होंने कहा कि मैं कभी दरिदों को माफी नहीं करूंगी. भगवान आकर कहें कि आशा तुम माफ कर दो, तब भी दरिदों को माफ नहीं करूंगी.

Asha Devi: Can't believe how Indira Jaising even dared to suggest such this. I met her many times over the years in Supreme Court,not once she asked for my wellbeing& today she is speaking for convicts.Such ppl earn livelihood by supporting rapists,hence rape incidents don't stop https://t.co/Gjf02l9LT4 pic.twitter.com/Rl3sMbppl5

