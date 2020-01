आखिर क्यों पीएम मोदी शाहीन बाग के गद्दारों को बर्दाश्त कर रहे हैं? जानिए 6 प्रमुख कारण

नई दिल्ली: शाहीन बाग एक बार फिर देश विरोधी और एक खास तरह के धर्मांध मजहबी नारों से गूंज रहा है. लेकिन इसके खिलाफ सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए वह नहीं हो रही है. ये देखकर बहुत से राष्ट्र प्रेमियों को आश्चर्य हो रहा है.

क्योंकि वो देख चुके हैं कि बगल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चंद घंटों में लखनऊ में शाहीन बाग जैसा ड्रामा बंद करा दिया था. उन्हें लगता है कि आखिर दिल्ली में मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है?

ये है इसकी मूल वजह-

1. बिलों से निकल कर बाहर आ रहे हैं देश विरोधी जहरीले आतंकी सांप

केन्द्र सरकार ने शाहीन बाग में देश विरोधियों के जमावड़े को जो छूट दी है. ये उसी का नतीजा है कि पूरे देश के राष्ट्रविरोधी जहरीले सांप निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं. उनके देश तोड़ने वाले घातक इरादों का खुलासा हो रहा है.

जामिया के शरजील इमाम ने अपनी मूर्खता में असम को तोड़ने की बात कहकर इन गद्दारों के असली इरादों को सामने ला दिया है.

2. तिरंगे और संविधान की आड़ में छिपे अराजकतावादी गुंडों के चेहरों की पहचान

शाहीन बाग में जब प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो तिरंगे लहराए जा रहे थे. संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी. ऐसा जताया जा रहा था जैसे यहां इकट्ठा हुए आंदोलनकारी संविधान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं. उनकी मंशा बेहद पाक साफ है. यह लोग केन्द्र सरकार को ही कठघरे मे खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे.

लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया. इसका बदसूरत धर्मान्ध कट्टरपंथी चेहरा सामने आ गया. आखिरकार मंच से ही मजहबी कट्टरपंथी नारे लगाए जाने लगे. आतंवादियों के समर्थन, जेहाद और इस्लाम की बातें की जाने लगी.

अगर सरकार ने शाहीन बाग में शुरु में ही कार्रवाई कर दी होती तो शायद देश को पता नहीं चलता कि संविधान की आड़ लेकर कितने देश विरोधी गद्दार अंदर बैठे साजिश कर रहे हैं.

3. विपक्षी दलों का आतंकी समर्थक चेहरा खुला

शाहीन बाग के देश विरोधियों को भाजपा के सिवा लगभग हर विपक्षी राजनीतिक दल ने समर्थन दिया. कांग्रेस ने शशि थरुर, दिग्विजय सिंह जैसे अपने वरिष्ठ नेताओं को यहां देश विरोधियों का हौसला बढ़ाने भेजा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने समर्थन जताया. उनके साथी मनीष सिसौदिया खुलकर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं. आम आदमी पार्टी का विधायक अमानुल्लाह एक वीडियो में देश तोड़ने की धमकी देने वाले शरजील इमाम के साथ मंच साझा करता हुआ दिखाई दे रहा है.

वामपंथी दलों का चेहरा तो खुलकर सामने आ चुका है. उनके बारे में तो अब दुनिया जान चुकी है.

4. मीडिया में छिपे देश विरोधी तत्वों की पहचान

CAA का विरोध जब से शुरु हुआ है. तब से मीडिया और बुद्धिजीवी चेहरे लगाए कट्टरपंथियों के चेहरों से नकाब उतरना शुरु हो गया है. ये लोग बता रहे है कि किस तरह धर्मांध लोग अपनी मजहबी रणनीति को उदारवादी बयानों की आड़ में आगे बढ़ा रहे थे. अब इन चेहरों का खुलासा हो रहा है.

ये वही शाहीन बाग है जहां कट्टपंथियों का समर्थन करने वाले पत्रकारों का तो स्वागत होता है. लेकिन अगर कोई सच जानने का इच्छुक वहां जाए तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है और उसे पीटा जाता है.

यहां तक कि अकेली महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता-

1/2 Don't think even to go #ShaheenBagh वहाँ की भीड़ ने आज मुझे मार ही दिया था।

I went there to capture what is happening there and I asked a old man why he is there for #ShaheenBaghProtests ? With his permission I was shooting a video and then mob ने मुझे घेर लिया@DelhiPolice pic.twitter.com/Dq5YtHGjHv

— Dr.Deepa Sharma (@deepadoc) January 16, 2020