छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कोमा में, हालत चिंताजनक

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टरों की भी चिंताएं बढ़ गयी है. अजीत जोगी के समर्थक उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना और दुआएं कर रहे हैं. नारायणा अस्पताल के मुताबिक अजीत जोगी अभी भी कोमा में हैं. उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. अगले 48 घंटे में बता पाना संभव होगा कि दवाइयों का असर उनके शरीर पर कैसा होता है.

शनिवार को हुआ पड़ा था दिल का दौरा

Former Chhattisgarh Chief Minister Ajit Jogi is in a coma, his condition is critical. It will be ascertained in the next 48 hours how his body is responding to medicines: Shree Narayana Hospital, Raipur pic.twitter.com/Xg1uPQo5pf

