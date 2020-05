राज्यपाल धनखड़ ने सीएम ममता पर साधा निशाना, ट्वीट कर कार्यशैली पर उठाए सवाल

नई दिल्ली: पं. बंगाल में कोरोना संकट और राज्य में अभी-अभी तबाही मचाकर शांत हुए अम्फान तूफान की दिक्कतों के बीच राज्यपाल और सीएम के बीच तल्खी का दौर भी जारी है. नागरिकता कानून के दौरान भी यह तल्खी जोरों पर थी.

एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को खरी-खरी कही है. उन्होंने सीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं साथ ही चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द हालात सामान्य और जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाने की अपील की है.

राज्यपाल ने किया ट्वीट

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये हैं. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट में लिखा- 'बिजली, पानी और अन्य जरूरी सेवाएं तत्काल सामान्य किया जाना चाहिए. ममता बनर्जी यह मीडिया में दावों का समय नहीं है.

Electricity, water and essential services be normalized urgently.

Do not wish to share horrendous sufferings inputs from various parts of Kolkata and outside.

This is no time to engage in tall claims @mamataofficial in media. Need of hour is to engage in relief on ground.(1/3)

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) May 27, 2020