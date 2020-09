किसान बिल पर JP Nadda ने कांग्रेस को लताड़ा, झूठ फैलाने का आरोप

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस (Congress) पहले जिन कानूनों का समर्थन कर रही थी अब उन्हीं का विरोध कर रही है और लोगों को भ्रम में डाल रही है. किसानों से जुड़े तीन अहम बिल फिलहाल संसद में पेश कर दिए हैं. सरकार इन्हें पास कराने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं.

विपक्ष कर रहा है सियासत - जेपी नड्डा

कांग्रेस समेत कुछ अन्य दल भी विरोध में है. इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले जिन चीजों का समर्थन करती थी, अब उन्हीं पर राजनीति कर रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है नड्डा ने कहा कि सरकार के इन नये प्रयासों से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा.

These Bills are very far-sighted. They are in the process of being passed as Acts in the Parliament. These Bills will rapidly increase the price of produce of the farmers. These Bills will also help increase investment in the agriculture sector: BJP national president JP Nadda https://t.co/CLoSWmH5Lu

— ANI (@ANI) September 16, 2020