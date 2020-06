दिल्ली पर कोरोना संकट, लेकिन फिर भी जारी है केजरीवाल सरकार की सियासत

नई दिल्ली: राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह पर जुबानी वार किया. जब देश और दिल्ली को सबसे अधिक राजनीतिक एकजुटता की जरूरत है तब केजरीवाल सरकार सियासत करने में व्यस्त है. कोरोना के मरीजों को घर पर ही इलाज उपलब्ध करवाना और उन्हें होम क्वारंटाइन करने का नियम उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था. इससे दिल्ली की केजरीवाल सरकार बहुत खफा है और अपनी खीज गृहमंत्री अमित शाह पर उतार रही है.

दिल्ली में दो मॉडल- मनीष सिसोदिया

Delhi Deputy CM Manish Sisodia writes to Union Home Minister Amit Shah seeking his intervention to do away with the rule under which all #COVID19 patients in the national capital are required to visit a quarantine centre for clinical assessment. (File Photos) pic.twitter.com/DSXTl0qkgp

— ANI (@ANI) June 24, 2020