सपा पर फिर फूटा Mayawati का गुस्सा, MLC चुनाव में BJP को करेंगी वोट

लखनऊ: राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) से धोखा खाने के बाद से मायावती (Mayawati) अखिलेश यादव पर बहुत नाराज हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है आगामी विधान परिषद चुनाव में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का खुलकर विरोध करेंगी. मायावती ने कहा कि इसके लिए अगर उन्हें BJP उम्मीदवारों को वोट भी देनी पड़ी तो वो ये भी करेंगी.

सपा को हराने के लिए BSP कुछ भी करेगी- मायावती

If needed, BSP will support BJP or any other party to defeat Samajwadi Party (SP) in the upcoming MLC elections in the state. We have taken this decision to show our firm stand against SP's anti-Dalit actions: BSP chief Mayawati pic.twitter.com/NEKBN2tL8D

— ANI UP (@ANINewsUP) November 2, 2020