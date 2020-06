चीन मामले पर कांग्रेस को 'अपनों' ने ही घेरा, मिलिंद देवड़ा ने भी दी ये सीख

नई दिल्ली: भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ-साथ अपनों के सवालों से भी घिर गई है. NPC प्रमुख शरद पवार के बाद अब मिलिंद देवड़ा ने भी नसीहत दी है. चीन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी इशारों-इशारों में अपनी ही पार्टी को सीख दी है.

चीन मामले पर कांग्रेस पार्टी को 'अपनों' ने घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि चीन अतिक्रमण के खिलाफ राष्ट्रीय आवाज एक होनी चाहिए. चीन मामले में राजनीतिक कीचड़बाजी हो रही है. उन्होंने ये भी कहा कि आपसी मतभेदों की वजह से हम दुनिया के सामने तमाशा बने इस वक्त एकजुट होकर समाधान तलाशने की जरुरत है. मिलिंद ने एक ट्वीट के जरिए इशारों-इशारों में ही अपनी पार्टी की करतूत पर सवाल खड़ा कर दिया.

उन्होंने ट्वीट में लिखा, "ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब चीन के अतिक्रमण के खिलाफ राष्ट्रीय आवाज़ एक होनी चाहिए उसकी जगह राजनीतिक कीचड़बाजी हो रही है. जिस समय हमें चीन के अतिक्रमण के ख़िलाफ़ एकजुट होकर समाधान ढूंढ़ना चाहिए उस समय हम सभी अपने आपसी मतभेदों की वजह से दुनिया के सामने तमाशा बन रहे हैं."

It’s highly unfortunate that the national discourse surrounding the surge in Chinese transgressions has deteriorated into political mud-slinging.

When we should be united in condemning China’s actions & seeking solutions, we are exposing our divisions

— Milind Deora मिलिंद देवरा (@milinddeora) June 27, 2020