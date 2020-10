हिरासत में लिए गए Hathras जा रहे Rahul और Priyanka

नई दिल्ली: हाथरस (Hathras) में हुई दर्दनाक घटना से देश भर में उबाल है लेकिन देशवासियों की भावनाओं का गलत लाभ लेने की चेष्टा कांग्रेस कर रही है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल हाथरस जाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को Police ने हिरासत में ले लिया है.

सियासत चमका रही है कांग्रेस

Earlier pictures of Congress leader #RahulGandhi being roughed up by Uttar Pradesh police at Yamuna Expressway, while he was on his way to #Hathras pic.twitter.com/tsJVuo4V1N

आपको बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए. दोनों नेताओं का कहना है कि वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे. हालांकि, एक्सप्रेस वे के पास राहुल-प्रियंका के पैदल मार्च को रोक लिया गया है. उत्तरप्रदेश पुलिस ने उन्हें हाथरस जाने की अनुमति नहीं दी है.

हिरासत में लिए गए राहुल और प्रियंका

आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया है. अब पुलिस दोनों को जीप में बैठाकर ले जा रही है. कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि यूपी पुलिस के साथ धक्कामुक्की में राहुल गांधी गिर पड़े और पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां मारी.

#WATCH Rahul Gandhi, who has been stopped at Yamuna Expressway on his way to Hathras, asks police, "I want to walk to Hathras alone. Please tell me under which section are you arresting me."

Police says, "We are arresting you under Section 188 IPC for violation of an order. " pic.twitter.com/uJKwPxauv5

— ANI UP (@ANINewsUP) October 1, 2020