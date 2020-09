कांग्रेस में घमासान पर अठावले की चुटकी, इन नेताओं को सिंधिया बनने की दी सलाह

नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) में अंदरूनी कलह चरम पर है. कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी और जितिन प्रसाद जैसे नेता लगातार शीर्ष नेतृत्व द्वारा दरकिनार किये जा रहे हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले (Ramdas Athawale) ने जमकर तंज कसा है.

अगर अपमान हो रहा है तो सिंधिया बन जाओ- रामदास अठावले

NDA के अहम सहयोगी और मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस में हो रही उपेक्षा पर चुटकी ली है. अगर राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए. कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को सिंधिया (Scindia) बना जाना चाहिये. हम उनका स्वागत करने को तैयार हैं.

क्लिक करें- Delhi Metro: मेट्रो तो शुरू होगी लेकिन लाखों यात्रियों नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कदम उठाएं राहुल गांधी से नाराज चल रहे नेता

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि आने वाले समय में कई वर्षों तक भाजपा की ही सरकार बनेगी. एनडीए सरकार अभी लगातार सत्ता में लौटती रहेगी. चूंकि कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर बीजेपी के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगा है इसलिए उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कदम उठाना चाहिए और बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए.

Ghulam Nabi Azad & Kapil Sibal have done a lot of work to build Congress. If Rahul Gandhi ji is putting allegations against them, they should leave the party. We're ready to welcome them in BJP: Union Minister & Republican Party of India leader Ramdas Athawale (01.09.2020) pic.twitter.com/mYnKmUaS2D

— ANI (@ANI) September 1, 2020