Agricultural Bills पर राज्यसभा में चर्चा, सरकार और विपक्ष में संग्राम

नई दिल्ली: संसद के मॉनूसन सत्र का आज सातवां दिन है. मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने कृषि संबंधित विधयकों (Agricultural bills) को राज्यसभा में पेश किया. संसद से लेकर सड़क तक इन विधेयकों का विरोध और समर्थन किया जा रहा है. कई विपक्षी दल कृषि विधेयकों के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ हैं तो कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध करने का फैसला किया है.

मोदी सरकार के साथ YSR कांग्रेस

Agricultural Bills के मुद्दे पर YSR कांग्रेस ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है. पार्टी के सांसद विजयसाई रेड्डी ने कहा कि पूर्व की सरकार मिडलमैन का समर्थन करती थी. किसानों को अपने उत्पाद को लाइसेंस प्राप्त बिचौलियों और उनके कार्टेल को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा. YSR कांग्रेस और कांग्रेस के सांसदों के बीच विधेयक के मुद्दे पर झड़प हो गयी. कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा किया.

Uproar by Congress MPs in Rajya Sabha after YSRCP MP VV Reddy says, "There is no reason for Congress to oppose these Bills. Congress is a party of middlemen 'dalals'."

Congress MP Anand Sharma demands apology from him.

Dr L Hanumanthaiah says, "nothing will go on record". pic.twitter.com/UajskpzFUF

— ANI (@ANI) September 20, 2020