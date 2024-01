अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच ममता बनर्जी की सर्वधर्म सम्भाव रैली, सड़क पर हुजूम

कोलकाता. यूपी के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सर्वधर्म सम्भाव रैली की है. राज्य की राजधानी कोलकाता में हुई रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सभी धर्मों के मानिंद लोग जुड़े हुए थे. तृणमूल कांग्रेस ने इस रैली के संबंध में कहा है कि सर्वधर्म सम्भाव प्रदर्शित किया गया.

सोशल मीडिया पर टीएमसी का पोस्ट

पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा-सभी धर्मों के हृदय में एकता निवास करती है. विभिन्न संप्रदायों को लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ रैली में जुटी. ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी रैली में मौजूद रहे. विभिन्न धार्मिक समूहों के लोगों को एक साथ चलते देखना एक विहंगम दृश्य था. पूरी रैली में धर्मों के बीच एकता का प्रदर्शन किया गया.

Smt. @MamataOfficial kickstarted the Sanhati Rally from Hazra Park. As thousands of people join this rally uniting all communities, the message 'Sarva Dharma Sama Bhava' resonates across the city!

The secular thread of our nation that binds us all remains stronger than ever! pic.twitter.com/VH76nY9XVy

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) January 22, 2024