PM Modi in Ram Mandir: हर मौके पर होती है एक खास ड्रेस, जानिए- प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी ने क्या पहना?

PM Modi in Ram Mandir: पीएम नरेंद्र मोदी हर मौके के लिए अपनी ड्रेस का चयन सोच-समझकर करते हैं. सोमवार को, जब देश अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तब पीएम मोदी पारंपरिक कुर्ता-पायजामा, जैकेट और स्टोल में दिखाई दिए. सभी सुनहरे/क्रीम रंग के वस्त्र थे. पीएम मोदी मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर गर्भ गृह तक पहुंचे जहां प्राण-प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया था. पिछले 11 दिनों से, पीएम मोदी ने अपने आहार को केवल फलों और नारियल पानी तक सीमित रखते हुए उपवास रखा और प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए फर्श पर सोए.

पीएम जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे तो उनके हाथों में एक थाली थी. पीएम मोदी के हाथ में जो थाली थी उसमें छत्र, एक लाल चुनरी दिख रही थी. उन्होंने इस थाली को फिर पुजारी के हाथों में दे दिया. मंदिर परिसर में मोदी धोती व कुर्ता डाले हुए थे.

क्रीम रंग की धोती और पटका के साथ सुनहरा कुर्ता पहने पीएम मोदी ने साथ RRS चीफ मोहन भागवत भी कार्यकम्र में साथ रहे.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi leads rituals at the Shri Ram Janmaboomi Temple in Ayodhya.#RamMandirPranPrathistha pic.twitter.com/NjDMeUojal

— ANI (@ANI) January 22, 2024