पीएम ने अपने आवास पर जलाई 'रामज्योति', देश में 'दीपोत्सव', सरयू घाट पर आरती

नई दिल्ली. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिल्ली स्थित अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामज्योति जलाकर दीपोत्सव मनाया. प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपने-अपने घरों में रामज्योति प्रज्ज्वलित कर भगवान राम का स्वागत करने और देशभर में दीपावली जैसा उत्सव का माहौल बनाने का आग्रह किया था. इसी आग्रह के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं दिल्ली के अपने आधिकारिक आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर रामज्योति जलाकर दीपोत्सव मनाया.

पीएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था-अयोध्या धाम में आज राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों से मेरा आग्रह है कि रामज्योति प्रज्वलित कर अपने घरों में भी उनका स्वागत करें। जय सियाराम!' मेगा अभियान के तहत बीजेपी ने 22 जनवरी को रात में अपने-अपने घरों में पांच दिए (रामज्योति) अवश्य जलाने का आग्रह किया था और इसे लेकर पार्टी ने देशभर में बूथ स्तर तक जाकर घर-घर तक यह मेगा अभियान भी चलाया था.

इस बीच अयोध्या में शाम को आतिशबाजी हुई. साथ ही सरयू नदी के तट पर भव्य आरती की गई. अयोध्या से इतर पूरे देश में लोग आज के दिन को दीपोत्सव की तरह मना रहे हैं. पूरे देश से जगह-जगह पर लोगों द्वारा दीप जलाए जाने और खुशियां मनाए जानें की खबरें आ रही हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एम्स के बाहर दीपक प्रज्ज्वलित कर प्रतीकात्मक रूप में जय श्री राम लिखा गया. प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भव्य लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया गया.

#WATCH | Tamil Nadu: Visuals of 'Deepotsav' celebrations in Chennai to mark the Ayodhya Ram Temple 'Pran Pratishtha' ceremony. pic.twitter.com/KdPuHPhES0

— ANI (@ANI) January 22, 2024