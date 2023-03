सोफी चौधरी को कंगना रनौत के सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ना पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर हो रहीं ट्रोल

नई दिल्ली: बी टाउन सेलेब्स में सोफी चौधरी काफी फेमस हैं. एक्ट्रेस और सिंगर के तौर पर मशहूर सोफी का जिक्र काफी लंबे समय के बाद हो रहा है. सोफी इन दिनों काफी बदनाम हो रही हैं वजहहै उनका हाल ही में सामने आया वीडियो. सोफी चौधरी दरअसल कंगना रनौतकी सिक्योरिटी गार्ड और CRPF जवानके साथ भिड़ती दिखाई दे रही हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में सोफी चौधरी ने सीआरपीएफ जवान के साथ और कंगना रनौत के सिक्योरिटी गार्ड के साथ जमकर बहसबाजी की. वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैम हम हर किसी को फॉलो करते हैं. इस पर सोफी उनसे काफी गुस्से में कहती हैं कि आपको फॉलो करना है तो सीधे डांस क्लास चले जाइए.

#KanganaRanaut gaurd too stand outside the building premisses or else too go with her in the dance class said @sophiechoudry#sophiechoudry #sophie #sophiechoudryfans #KanganaRanaut #kanganaranautfans #Bollywood #waahiidalikhan pic.twitter.com/OQgXQGBiJW

— Waahiid Ali Khan (@waahiidalikhan) February 27, 2023