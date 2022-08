IND vs ROW: एक बार फिर से भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे सौरव गांगुली, जानें कब और कहां खेला जायेगा ये खास मैच

India vs Rest of World Match: स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में केंद्र सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. इस महोत्सव को खास बनाने के लिये भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने बीसीसीआई से भारत बनाम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का एक मैच आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था जिसे अब बीसीसीआई की ओर से हरी झंडी दे दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार यह खास मैच कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स पर खेला जायेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके खिलाड़ी नजर आयेंगे.

15 सितंबर को खेला जायेगा ये खास मैच

इस मैच में वो सभी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे जो 17 सितंबर से शुरू होने वाली लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा बनने पहुंचेंगे. पहले केंद्र सरकार 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय टीम और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मैच 22 अगस्त को आयोजित कराना चाहती थी लेकिन जारी अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल के साथ इंग्लैंड और कैरिबियन प्रीमियर लीग के घरेलू मैचों के चलते अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भाग ले पाना मुश्किल नजर आ रहा था.

सौरव गांगुली संभालेंगे भारतीय टीम की कमान

इसे देखते हुए बीसीसीआई ने रिटायर्ड खिलाड़ियों के साथ जाने का फैसला किया और अब इस मैच का आयोजन 15 सितंबर को किया जायेगा. भारतीय टीम की कमान बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली संभालेंगे तो वहीं पर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की टीम का नेतृत्व इंग्लैंड के इयोन मोर्गन के हाथ में होगा.

फैन्स को इस मैच के दौरान क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम मैदान पर खेलते हुए देखने को मिलेंगे. सौरव गांगुली की कप्तानी में वीरेंदर सहवाग, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, पार्थिव पटेल और हरभजन सिंह बड़े सितारे खेलते नजर आयेंगे, तो वहीं पर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की टीम में इयोन मोर्गन के साथ साउथ अफ्रीका के हर्शेल गिब्स, जैक्स कैलिस, डेल स्टेन, श्रीलंका के सनथ जयसूर्या, मुथैया मुरलीथरन और ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली भी खेलते नजर आयेंगे.

जानें कैसी होगी दोनों टीमें

So the India vs Rest of the World game is on September 15 at Eden Gardens. Sourav Ganguly leads India and Eoin Morgan the World. Part of Legends League cricket @SGanguly99 @ramanraheja @Eoin16 pic.twitter.com/waE9GWSMEr

— Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) August 12, 2022