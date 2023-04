IPL 2023: कब और कहां होगा टाटा आईपीएल 2023 का फाइनल? बीसीसीआई ने किया तारीख का ऐलान

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का फाइनल मुकाबला 28 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा जबकि पहला क्वालीफायर और एलिमिनेटर मुकाबला चेन्नई में होगा. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को आईपीएल के प्लेऑफ मैचों की तारीख और स्थल की घोषणा की. दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग के दूसरे क्वालीफायर और फाइनल की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रमश: 26 और 28 मई को करेगा.

कब और कहां होगा आईपीएल का फाइनल?

