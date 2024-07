'नास्त्रेदमस' शाह ने कर दी एक और भविष्यवाणी, जानें इस बार क्या कहा

नई दिल्लीः अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में चैंपियन बनने के बाद अब टीम इंडिया अगले साल 2025 में दो आईसीसी टूर्नामेंट खेलेगी. इसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने भविष्यवाणी कर दी है. जय शाह ने एक वीडियो के जरिए बताया है कि इन दोनों टूर्नामेंट की चैंपियन टीम कौन होगी.

‘ऐतिहासिक जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई’

अपना एक वीडियो जारी करते हुए जय शाह ने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के लिए टीम इंडिया को बधाई. टीम की इस जीत के लिए मैं कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा को डेडिकेट करना चाहता हूं. पिछले एक साल में यह हमारा तीसरा फाइनल मैच था.

‘रोहित की कप्तानी में फिर बनेंगे चैंपियन’

उन्होंने आगे कहा कि राजकोट में मैंने बोला था कि हम जून 2024 में झंडा गारेंगे और हमारे कप्तान ने ऐसा कर दिखाया है. इस जीत के बाद हमारा अगला पड़ाव WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी है. ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बार फिर हम दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनने जा रहे हैं.

Jay Shah dedicates the World Cup Final victory to Dravid, Rohit, Kohli and Jadeja.

- He also confirms Rohit will lead India in WTC Final and Champions Trophy.pic.twitter.com/120pGNNKS7

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 7, 2024