सुप्रीम कोर्ट से सौरव गांगुली और जय शाह को मिली बड़ी राहत, फिलहाल नहीं देना पडे़गा इस्तीफा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और जय शाह को बड़ी राहत मिली है. देश की सर्वोच्च अदालत ने कूलिंग ऑफ पीरियड के नियम में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है.

SC allows BCCI to amend its constitution,says, "We are of the considered view that the amendment would not dilute the original objective. We accept the proposed amendment."

"Amendment proposed by BCCI doesn't detract from spirit of our original judgment& is accepted," SC says. pic.twitter.com/SQmuBBvKRP

— ANI (@ANI) September 14, 2022