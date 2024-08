Paris Olympics: 'अल्लाह हू अकबर...' जेंडर विवाद के बीच इमान खलीफ का VIDEO वायरल, देखें

नई दिल्लीः Paris Olympics 2024, Imane Khelif: पेरिस ओलंपिक में अल्जीरिया की मुक्केबाज इमान खलीफ के जेंडर को लेकर विवाद जारी है. हालांकि इस बीच उन्होंने 66 किलो भारवर्ग में क्वार्टर फाइनल मैच में जीत हासिल कर ली है. उन्होंने हंगरी की बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है. इसके साथ ही इमान खलीफ ने जेंडर विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सेमीफाइनल में पहुंच चुकी इमान खलीफ का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह इमोशनल नजर आ रही हैं. इमान खलीफ ने कहा, 'मैं वर्षों से अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में मुक्केबाजी कर रही हूं, लेकिन IBA ने मेरे साथ अन्याय किया है. अल्लाह मेरे साथ हैं. अल्ला हू अकबर'

