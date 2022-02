ICC U-19 WC: फाइनल में पहुंची इंग्लैंड, भारत से हो सकती है खिताबी टक्कर

U-19 World Cup 2022: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप का महामुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर आ गया है. मंगलवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 15 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है.

24 साल बाद फाइनल में

बारिश से प्रभावित इस मैच को 47-47 ओवरों का कर दिया गया था. इंग्लैंड को पहले से ही इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अफगानिस्तान ने विरोधी टीम को कड़ी टक्कर दी और 44 ओवर तक तो ऐसा लगने लगा था कि अफगानिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच कर इतिहास रच डालेगी. लेकिन इंग्लैंड ने 24 साल में पहली बार फाइनल का टिकट कटा लिया है.

इस टीम से होगा फाइनल

फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला इंडिया या ऑस्ट्रेलिया से होना है. इन दोनों टीमों के बीच आज यानी की बुधवार को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है.

A thrilling finish to the first semi-final

England's first #U19CWC final in 24 years

Rehan Ahmed three-wicket over

Alex Jordan and Carlos Brathwaite bring you today's episode of Digital Daily #U19CWC

— ICC (@ICC) February 2, 2022