ENGvNZ लॉर्ड्स टेस्ट: कॉन्वे के दोहरे शतक के बाद बर्न्‍स और रूट ने इंग्लैंड को संभाला

England vs New Zealand First Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरी दिन कीवी टीम के जवाब में लड़खड़ाने के बाद मेजबान टीम संभल गई है.