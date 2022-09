ICC T20 Rankings: भारत-पाक मैच में दांव पर लगा है बाबर आजम का ताज, जानें कैसे सूर्यकुमार यादव छीन सकते हैं नंबर की कुर्सी

India vs Pakistan, How Suryakumar Yadav can dethrone Babar Azam in ICC T20 Rankings: यूएई की सरजमीं पर खेले जा रहे एशिया कप के 15वें संस्करण में फैन्स को एक बार फिर से सुपरसंडे का रोमांच देखने को मिलने वाला है. पिछले रविवार (28 अगस्त) जब भारत और पाकिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट में अपने कैंपेन का आगाज एक-दूसरे के खिलाफ किया तो फैन्स को बेहद ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला.