U19 T20 WC: न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर शान से फाइनल में पहुंची वुमेंस टीम इंडिया, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

नई दिल्लीः पार्श्वी चोपड़ा के तीन विकेट के बाद सलामी बल्लेबाज श्वेता सहरावत की नाबाद अर्धशतकीय पारी से भारत ने अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को न्यूजीलैंड को आठ विकेट से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटाया. पार्श्वी ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाये जिससे न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 107 रन ही बना सकी.

श्वेता ने खेली धमाकेदार पारी

भारतीय टीम ने श्वेता की 45 गेंद में नाबाद 61 रन की पारी के दम पर महज 14.2 ओवर में दो विकेट गंवा कर जीत दर्ज कर ली. ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ सोलह साल की लेग स्पिनर पार्श्वी ने न्यूजीलैंड की पारी का तीसरा, चौथा और पांचवां विकेट चटकाया जिससे टीम का स्कोर 13वें ओवर में पांच विकेट पर 74 रन था. टिटास साधु, मन्नत कश्यप, कप्तान शेफाली वर्मा और अर्चना देवी ने एक-एक विकेट लिये.

न्यूजीलैंड रंग में नहीं दिखी

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज यहां के सेनवेस पार्क मैदान में रन बनाने के लिए जूझते दिखे. टीम के लिए जॉर्जिया प्लिमर (35), इसाबेल गेज (26), इजी शार्प (13) और केली नाइट (12) ही दोहरे अंक में रन बना सके. जीत के लिए 108 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने शेफाली (10) का विकेट जल्दी गंवा दिया.

Huge cheers for our young women representing #TeamIndia, as they breezed past the #BlackCaps to become the first team to qualify for the Final of the #U19T20WorldCup. Congratulations @BCCIWomen! pic.twitter.com/B3KJx1ne0R

— Jay Shah (@JayShah) January 27, 2023