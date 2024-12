बुमराह ने लिया कोहली का 'बदला', कोंस्टास को आउट कर पिलाई उन्हीं की घुट्टी, देखें VIDEO

नई दिल्लीः Ind vs Aus Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के चौथे दिन जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को सैम कोंस्टास के रूप में पहला झटका दिया. उन्होंने युवा बल्लेबाज को बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाई. साथ ही उन्हें उनकी ही घुट्टी पिलाई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

दरअसल चौथे टेस्ट की पहली पारी में विराट कोहली और सैम कोंस्टास के बीच कंधा मारने को लेकर विवाद हो गया था. साथ ही पहली पारी में कोंस्टास ने बुमराह के खिलाफ भी आक्रामक बल्लेबाजी की थी. वहीं जब भारतीय टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने आई थी तो विराट कोहली ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की गेंद पर आउट हुए थे. इसके बाद सैम कोंस्टास ने विराट के विकेट का जश्न मनाते हुए दर्शकों से और शोर मचाने की अपील की थी.

If you can give it, You gotta take it! pic.twitter.com/WidepTbrTD

— a (@kollytard) December 29, 2024