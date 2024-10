Ind vs Ban: डेब्यू से भी चूके और करोड़ों का नुकसान भी हो गया, जानें हर्षित राणा को क्या हुआ?

नई दिल्लीः Ind vs Ban T20, Harshit Rana: भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे टी20 में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आराम दिया गया. उनकी जगह तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका मिलना लगभग तय था लेकिन वह बीमार हो गए हैं. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया है कि हर्षित राणा वायरल संक्रमण की वजह से तीसरे टी20I के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे और टीम के साथ स्टेडियम तक नहीं गए.

UPDATE: Mr. Harshit Rana was unavailable for selection for the third T20I due to a viral infection and did not travel with the team to the stadium.#TeamIndia | #INDvBAN | @IDFCFIRSTBank

— BCCI (@BCCI) October 12, 2024