मैच हराने वाले को मिल रहे 3.8 करोड़ और सिर्फ 50 लाख में मैच विनर, राजस्थान की हार के बाद ट्रोल हुआ ये खिलाड़ी

नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपरजाइंट्स के बीच आईपीएल का 26वां मैच खेला गया. जिसमें लखनऊ सुपरजाइंट्स की टीम 10 रनों से विजयी रही. इस मुकाबले में राजस्थान की हार के बाद बल्लेबाज रियान पराग को स्लो बैटिंग करने के कारण सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. रियान ने मैच के दौरान 12 गेंदों में केवल 15 रन ही बना पाए. जिसके बाद से फैंस रियान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम्स शेयर कर रहे हैं. मैच के बाद रियान पयाग की तुलना केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह से भी किया जा रहा हैं.

रिंकु सिंह के साथ हो रहीं रियान की तुलना

रिंकु सिंह को केकेआर ने 55 लाख में खरीदा था तो वहीं रियान प्रयाग को राजस्थान ने 3.8 करोड़ में खरीदा था. रिंकू सिंह ने एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगातार चर्चा में आए थे. रिंकू ने आईपीएल के 5 मैचों में 163 की स्ट्राइक रेट से 174 रन बनाए है तो वहीं रियान पराग ने आईपीएल में खेल 5 मैचों में 113 की स्ट्राइक रेट से केवल 54 रन ही बना पाए हैं. दोनों ही बल्लेबाज अभी भारतीय टीम में डेब्यू नहीं किए हैं. रियान पयाग और रिंकू सिंह की सैलरी में काफी अंतर है पर रिंकू सिंह करोड़ों की सैलरी पाने वाले रियान पयाग की पर भारी पड़ा हैं.

Before Trolling Riyan parag , Haters Remember that He is the Best batter of Rajasthan royals after Holder, Padikkal , Ashwin , boult, sandeep , Chahal and zampa #RRvsLSG pic.twitter.com/5ULpRUlNCf — Harsh (@royals_hu) April 19, 2023

Man of the match - Riyan Parag #RRvsLSG pic.twitter.com/qTtvz1a0s1 — Pukhraj Singh Jodha (@Pukhraj_singh21) April 19, 2023

We live in a society where

Riyan parag rinku singh

Gets 3.8cr gets 50lakh pic.twitter.com/0jMVhUwrXk — `(@KudosKohli) April 19, 2023

only best thing Riyan Parag can do is pic.twitter.com/94RNuFZamK — PrinCe (@Prince8bx) April 19, 2023

राजस्थान ने की थी बेहतरीन शुरूआत

पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में कुल 154 रन बनाए. लखनऊ ने राजस्थान को 155 रनों का टारगेट दिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में खाली 144 रन ही बना सकी. राजस्थान की टीम को बेहतरीन ओपनिंग मिली. राजस्थान ने 87 रन ओपनिंग साझेदारी से बना लिए. एक वक्त ऐसा था जब लगा था कि राजस्थान की टीम मैच आसानी से जीत जाएगी तभी राजस्थान टीम ने 104 रनों पर 4 विकेट गिर गए.

आखिरी ओवर में हारी राजस्थान

इसके बाद राजस्थान को 30 गेंदों पर 51 रन चाहिए थे और उस समय देवदत्त पडिक्कल और रियान पराग क्रीज पर मौजूद थे. सबको यही लग रहा था कि राजस्थान आसानी से यह मैच जीत जाएगी पर दोनों ने मिलकर मैच को फंसा दिया. देवदत्त पडिक्कल 21 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए. आखिरी ओवर में राजस्थान को 6 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे. पर आवेश खान ने आखिरी ओवर में 8 रन देकर 2 लोगों को आउट किया. जिससे लखनऊ आखिरी ओवर मे 10 रन से विजयी हुआ.

